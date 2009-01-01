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Душевая система Grohe Tempesta New Cosmopolitan 27922001
34 013 34687
Душевая система Grohe Euphoria 260 27296002 с термостатическим смесителем
1 отзыв
37 880 38631
Душевая система Grohe Euphoria 27473 001 (27473001)
34 013 34687
Душевая система с термостатом Grohe Euphoria 260 27296003
38 056 38810
Душевая система с термостатом для ванны Grohe New Tempesta Cosmopolitan 210 26223001
43 505 43879
Душевая система Grohe Euphoria 27421 002 (27421002)
30 146 31042
Верхний душ GROHE Rainshower 26066DC0 (26066 DC0) с кронштейном
51 503 52013
Набор для ванны Grohe Tempesta 127256
26 718 27512
Душевая система со смесителем Grohe New Tempesta Cosmopolitan 160 26224 001 (26224001)
30 146 31042
Душевая система Grohe Euphoria 27475 002 (27475002)
48 075 49028
Набор для душа Grohe Tempesta 127257
24 082 24797
Душевая стойка Grohe Euphoria System 260 27615002
38 056 38810
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Душевая система Grohe Grohtherm SmartControl Perfect 34706000 с душевым гарнитуром и верхним душем
1 отзыв
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Душевая система Grohe Euphoria 27475 001 (27475001)
50 761
Однорычажный смеситель для раковины Grohe BauEdge 23757000 с гигиеническим душем
7 549
Водоочиститель Omoikiri Pure Drop 2.1.4S
20 188
Душевой гарнитур Grohe Euphoria 27267001 с полочкой
6 202
Смеситель однорычажный для раковины Grohe Essence New 23590001
10 239
Смеситель для ванны однорычажный Grohe Euroeco 32743 000
2 отзыва
6 742
Однорычажный смеситель для ванны Grohe Essence+ 33628 001 с душевым гарнитуром
22 389
Термостат для ванны Grohtherm 1000 Performance 34779000
1 отзыв
20 842
Однорычажный смеситель для раковины Grohe Eurosmart Cosmopolitan 23325000
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Внешняя панель термостата для душа Grohe Grohtherm 24076000
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Душевая система Grohe Euphoria SmartControl 260 Mono 26510000 с термостатом
77 717
Модные тренды
Душевой уголок: как выбрать размер, форму и материал
Стиль жизни
Современные тренды для душевых нового сезона
Наши сертификаты

Мы — официальные дилеры ведущих брендов сантехники

У нас представлена проверенная продукция, соответствующая современным стандартам. На все наши товары предоставляется фирменная гарантия.

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Мнение покупателей
5
отличный магазин
Виталий Громов
Достоинства:
Отличный персонал, обслуживание на высшем уровне!
Недостатки:
Не выявил
Комментарий:
Очень отзывчивый персонал, по телефону подробно проконсультировали. Унитаз забирал сам. За сантехникой и мебелью для ванной комнату буду обращаться только сюда.
Все отзывы на Яндекс-Маркете
ID отзыва: 90065539
Преимущества онлайн-шоппинга
Почему именно интернет-магазин? Как выбрать подходящий? Реально ли купить бытовую сантехнику эконом-класса в Москве не в маленьком магазинчике и без гарантии? Перед неискушенным покупателем встает целый ряд вопросов. Но все оказывается просто!

Первое, это, экономия. Общеизвестно, что качественная профильная техника – сам по себе дорогой продукт, но в больших специализированных гипермаркетах его цена может достигать заоблачных высот. Расчет прост — оплата огромных площадей и найма сотрудников требует большой наценки. Покупая онлайн, вы будете удивлены привлекательной ценовой политикой и качеством. Вы платите только за товар, и ни за что более!
Далее, безусловно, следует выбор. Современная мудрость гласит, что в Сети найдется все. С проблемой отсутствия нужного продукта в обычном магазине сталкивался каждый второй. Как итог – зря потраченные нервы и время, которые можно было бы сэкономить, просто зайдя на сайт и выбрав необходимую вещь. Для ванной, для туалета, для кухни – спектр предлагаемой продукции гораздо шире, чем в обычном торговом центре, а все, что не нашлось – всегда можно купить под заказ, плюс в гораздо более реальные сроки!
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